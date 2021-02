Twee woningen aan de Weimarstraat in Den Haag zijn zaterdagavond ontruimd door de brandweer, nadat er brand was uitgebroken in een van de woningen.

De woningen werden uit voorzorg ontruimd. De brand woedde tussen een houten vloer in een leegstaande woning op de eerste etage.

Niemand is hierbij gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.