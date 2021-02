Een grote brand heeft zaterdagavond het overgrote deel van strandpaviljoen Oase Beachclub in Scheveningen verwoest.

De brand werd om 23.15 uur gemeld. Voor de brandbestrijding waren brandweervoertuigen aanwezig van verschillende kazernes.

Inmiddels is een groot deel van het gebouw ingestort. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt nog onderzocht. Een woordvoerder van de brandweer heeft laten weten dat het vuur vooral in één paviljoen heeft gebrand.

De brand kwam aan het licht toen bij de alarmcentrale een melding binnenkwam van een inbraakalarm bij het strandpaviljoen. De politie heeft vervolgens de brand geconstateerd en de brandweer gealarmeerd. "Niemand was op dat moment in de strandtent aanwezig", aldus de woordvoerder.

Het pand is door een sloopkraan uit elkaar gehaald, zodat de brandweer ook onderliggende vuurhaarden kon bestrijden.