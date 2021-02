Het is zaterdag druk op de spoedeisende hulp (SEH) van het HMC en HagaZiekenhuis in Den Haag. De artsen op de SEH zien vanwege ongelukken op het ijs naast veel breuken ook zeer ernstige schade aan hoofd en hersenen. Er is meer personeel ingezet.

Op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis zijn sinds zaterdagmiddag zeventien mensen binnengebracht met breuken door valpartijen met schaatsen of uitglijden op straat.

"Het gaat om vijf polsbreuken, zeven mensen die op hun hoofd zijn gevallen, twee met een gebroken enkel, twee met een gebroken schouder en één slachtoffer met rugletsel dat moet worden opgenomen", zegt een woordvoerder. "Er zijn inmiddels extra gipsmeesters opgeroepen en de traumachirurg staat nu te opereren."

Omdat het veelal om kleine, planbare ingrepen gaat, is het aantal mensen op te vangen. "Maar het drukt wel op de zorg", aldus de woordvoerder.

Ook drukte bij SEH in HagaZiekenhuis

Ook op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis, meer aan de westkant van Den Haag, is het zaterdag erg druk met schaatsongevallen en glijpartijen.

Volgens een woordvoerder zijn er tot zaterdagmiddag zeker zes mensen binnengebracht met breuken van de heup, schouder, polsen en een enkel. "Het zijn vooral glijpartijen van ouderen", zegt de woordvoerder. Ook is er iemand met bevriezingsletsel binnengekomen op de SEH.

De drukte in het HagaZiekenhuis begon vrijdagmiddag al. "Er zijn toen vijf mensen in het ziekenhuis opgenomen met breuken waarvoor een operatie nodig is, of omdat ze na een val op het hoofd geobserveerd moeten worden."

In het HagaZiekenhuis blijven ook zaterdag gewonden binnenkomen. "We hebben gipsmeesters, een traumachirurg en verpleegkundigen die oproepbaar zijn als het nodig is", zegt de woordvoerder van het ziekenhuis.