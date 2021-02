De Hofvijver in Den Haag is zaterdag omringd met hekken om mensen te weren het ijs op te gaan. Toch wist een schaatser de blokkade al te omzeilen en is toch het ijs opgegaan.

Meerdere mensen zijn zaterdagochtend bij de vijver aanwezig om te kijken of het natuurijs te betreden is.

Verschillende schaatsers raakten vrijdagmiddag nog in de problemen, omdat het ijs van de bevroren Hofvijver aan de randen begon te smelten en ze niet meer aan wal konden komen. Ze moesten op een eilandje in de vijver wachten om gered te worden. Zeker één persoon viel in een wak.

Om dergelijke problemen te voorkomen, was besloten om hekken neer te zetten.