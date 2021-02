De Rotterdamsebaan in Den Haag is komend weekend vanwege het winterse weer toch niet open voor automobilisten. Na een openingsshow vorige week zou de weg na ruim vier jaar aan werkzaamheden opengaan.

Op het wegdek liggen echter dikke plakken ijs. Die worden de komende dagen weggehaald. Toch gaan automobilisten nog geen gebruik van de baan maken; juist omdat er nog geen auto's overheen hebben gereden.

De weg is te glad omdat er geen verkeer is om de pekel in het ijs te rijden. De baan blijft daarom de komende dagen nog dicht.

Als de temperatuur omhoog gaat, zal zodra het kan de Rotterdamsebaan echt opengaan voor automobilisten.