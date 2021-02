Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan eindexamenleerlingen van het Montaigne Lyceum in de wijk Ypenburg in Den Haag.

Als ervaringsdeskundige met prinses Amalia in haar eindexamenjaar op Gymnasium Sorghvliet, wilde de koning alles weten van haar leeftijdgenoten die in coronatijd voor zo'n belangrijk examen zitten.

Om een indruk te krijgen, keek koning Willem-Alexander mee in een praktijkles biologie van leerlingen uit 4 mavo. Daarna stapte hij de klas binnen van leerlingen uit 5 havo die bezig waren met wiskunde.

"Ook de drie prinsessen vinden het steeds lastiger de energie op te brengen om thuis online schoolwerk te doen", zei de koning tegen leeftijdsgenoten van zijn dochters. Volgens de koning zakt de motivatie als jongeren niet fysiek op school kunnen zijn en contact hebben met medeleerlingen en docenten.

Leerlingen storten hart uit bij de koning

De koning wilde vooral van de leerlingen weten hoe het met ze gaat. Geen school, weinig sociale contacten, geen sport. Leerlingen stortten een beetje hun hart uit bij de koning. "Het is fijn om dit te vertellen aan een persoon. Aan u", zei een van de leerlingen.

Ook vroeg de koning naar angst voor coronabesmettingen op school. Leerlingen gaven aan dat het "wel spannend" is. "Maar we houden ons aan de regels. En weer op school kunnen zijn is te belangrijk."

Omdat alleen eindexamenleerlingen op school mogen zijn werd een les Frans met onderbouwleerlingen vwo online meegekeken door de koning. Ook nam hij de tijd om in gesprek te gaan met leraren en ondersteunend personeel van de school over de effecten van de pandemie en lockdown op hun manier van werken en wat het met hen doet.

Ongeveer 80 procent van de leerlingen van het Montaigne Lyceum volgt onderwijs op afstand.