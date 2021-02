De Utrechtsebaan in Den Haag is de laatste twee weekenden van februari gesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden op en rond de weg.

Rond de Grotiusplaats wordt de buitenruimte opnieuw ingericht en daar moeten voorbereidingen voor gedaan worden. Zo worden fonteinen verwijderd en twee hoge lichtmasten uit de middenberm van de Utrechtsebaan weggehaald.

De gemeente gaat van 19 tot en met 21 februari en van 26 tot en met 28 februari aan de slag. Op de vrijdagen gaat de afsluiting om 23.00 uur in om vervolgens op de daaropvolgende maandag om 05.00 uur 's ochtends weer open te gaan. De Prins Clauslaan gaat eerder dicht: op de vrijdag om 20.00 uur.

De werkzaamheden stonden ook voor komend weekend gepland, maar die gaan door de winterse weeromstandigheden niet door.

Den Haag is bereikbaar via op- en afrit 2 en 3. Van of naar Amsterdam kan ook door om te rijden via de N44 of N14. Wie van of naar Utrecht gaat moet via de N14 of S108 en van of naar Rotterdam via de N211.