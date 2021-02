Op de Van Zeggelenlaan in Den Haag is woensdagnacht een ondergrondse container in brand gestoken. Bij de brand kwamen behoorlijk wat rookwolken en stank vrij.

De brandweerlieden van kazerne Laak in Den Haag kreeg rond 02.00 uur melding van de brand. De brandweer kon er snel voor zorgen dat de brand minder werd.