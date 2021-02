Het museum Museon en het filmtheater Omniversum in Den Haag gaan fuseren. Het is de bedoeling van het populairwetenschappelijk museum en het grootbeeldfilmtheater één organisatie te maken.

Bezoekers kunnen met één kaartje, inclusief de Museumkaart, beide instellingen bezoeken. Tussen de twee komt een met glas overkapte verbinding waardoor bezoekers van het ene naar het andere gebouw kunnen lopen.

Sinds begin vorig jaar zijn er verkennende gesprekken om tot een fusie te komen. "Hoewel we ons allebei richten op het thema 'de prachtige aarde' en wat we daarmee moeten doen, staan beide gebouwen echter al 35 jaar lang met de rug naar elkaar. Door te fuseren kunnen we een schaalsprong maken", zegt Peter de Haan, directeur van het Museon.

Dat beaamt ook Simon van Driel, sinds anderhalf jaar interim-directeur van het Omniversum. "Net als het Museon zijn wij voor de aarde en de natuur", zegt hij. "We doen precies hetzelfde maar dan in andere bewoordingen. Hoewel we veel bezoekers trekken zijn beide merknamen aan vernieuwing toe. Samen kunnen we uitgroeien tot hét duurzaamheidsmuseum van Nederland."

Omdat het Museon een gemeentelijke collectie beheert, moet het Haags stadsbestuur nog wel toestemming geven. Volgens beide directeuren staan de seinen daarvoor op groen. De bedoeling is op 1 januari te starten onder de fusienaam Museon-Omniversum. Er vallen geen gedwongen ontslagen door de fusie.

Het Museon en Omniversum trekken samen jaarlijks ruim 400.000 bezoekers. Gekeken wordt nog naar de situatie om 's avonds films te draaien. Behalve films over de aarde draaien in het Omniversum ook andersoortige producties zoals concertfilms. Waarschijnlijk komen die vooral 's avonds aan bod, wanneer het museum is gesloten. Daar moet dan wel apart een kaartje voor worden gekocht.