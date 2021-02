Dieselauto's met een bouwjaar ouder dan 2006 kunnen vanaf 1 juli de binnenstad van Den Haag niet meer in. Dit maakt de gemeente dinsdag bekend. Met het stellen van een milieuzone, volgt de stad de landelijke richtlijnen.

In Amsterdam worden dieselauto's al sinds november 2020 geweerd in het gebied binnen de ring A10. Vanaf 1 juli kunnen ook in Den Haag alleen de schonere personen-en bestelauto's vanaf emissieklasse 4 de binnenstad in. De grens van de milieuzone is de centrumring.

"Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van alle Hagenaars", zegt wethouder Liesbeth van Tongeren. "Daarom moedigen we schoon vervoer aan en weren we stap voor stap de vervuilende voertuigen."

Voor eigenaren van dieselvoertuigen van voor 2006 komt een omruilregeling. Bij het inleveren van hun voertuig, krijgen zij 1.000 euro.