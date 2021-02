Het Executie Vonnissen Afgestraften-team (EVA) van de politie Den Haag heeft deze maand al vijf mensen aangehouden die zich aan hun opgelegde straf probeerden te onttrekken.

In acht dagen tijd is dat volgens de politie een aanzienlijk aantal. In heel januari voerde het team in totaal zeven aanhoudingen uit. "De straffen van de aangehouden personen in januari telden op tot 22 jaar gevangenisstraf."

Het EVA-team wist op 1 februari een 42-jarige Hagenaar, die was veroordeeld tot 1.044 dagen gevangenisstraf voor inbraken, aan te houden in een woning in Ypenburg. Op 2 februari werd een 34-jarige man uit Den Haag aangehouden in Rotterdam. "Hij was eerder door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 599 dagen gevangenis vanwege verkrachting en bezit van kinderporno", zo laat de politie maandag weten.

Een dag later werd een 23-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden in de woning van een vriendin. "Hij stond landelijk gesignaleerd om zijn verdere gevangenisstraf uit te zitten." Hij was veroordeeld tot 490 dagen voor Opiumwet-delicten, diefstal en het overdragen van een wapen en moest nog 119 dagen uitzitten.

Afgelopen donderdag hield het team nog twee veroordeelden uit Den Haag aan: een 46-jarige man die nog 74 dagen gevangenisstraf moet uitzitten vanwege diefstallen en een 41-jarige man die eerder was veroordeeld tot 77 dagen gevangenisstraf voor openlijke geweldpleging. "Hij moet hier nog zestig dagen resterend voor uitzitten."