Een automobilist is zondagavond met zijn wagen van de weg gegleden en in het water langs de Neherkade in Den Haag beland. Door het gladde wegdek kon de bestuurder niet meer remmen.

Hulpdiensten zijn uitgerukt om de inzittenden van de auto te helpen. De bestuurder en zijn bijrijder konden zelfstandig uit de auto komen. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd.

Ook heeft een duiker van de brandweer het water doorzocht op eventuele slachtoffers. Bij de zoekactie werden geen personen aangetroffen. Politieagenten hebben de bestuurder en zijn bijrijder meegenomen naar bureau Laak om daar op te warmen.