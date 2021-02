De 170 handhavers in Den Haag krijgen een bodycam op hun uniform, zodat ze veiliger hun werk kunnen doen. Het nieuwe beleid zal deze week in gaan.

In juli werd eerder al een proef gedaan met bodycams. Het is de bedoeling dat de camera's niet voortdurend filmen, maar worden aangezet als de handhaver in een dreigende situatie komt. De beelden dienen dan als bewijsmateriaal als er aangifte wordt gedaan.

Na 28 dagen worden de opnames gewist, tenzij de opnames gebruikt worden voor een aangifte. De beelden zijn versleuteld opgeslagen en staan op een beveiligde server.

"Ze bewaken de leefbaarheid in onze stad." Volgens Hilbert Bredemeijer, wethouder buitenruimte en handhaving, moeten de handhavers hun werk goed en veilig kunnen doen.