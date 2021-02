Vervoersbedrijven HTM en de NS ondervinden veel last van de sneeuw en gladheid in Den Haag. Op veel locaties zijn er nog wisselstoringen door het winterse weer.

Veel treinstoringen die veroorzaakt werden door het winterse weer zijn teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail. Hierdoor komt het treinverkeer maandagochtend langzaam weer op gang. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op een aantal trajecten weer sprinters gaan rijden.

Ook vervoersbedrijf HTM had veel last van de sneeuwval. Lijn 11 was in beide richtingen gestremd. Dit kwam doordat een vrachtwagen zondagavond vaststond op de Monstersestraat.

Maandagochtend is er nog steeds op uitgebreide schaal sprake van gladheid als gevolg van sneeuwduinen, ijsplaten en eerder gevallen sneeuw. Het KNMI heeft tot maandag 12.00 uur code oranje afgegeven.