Bij een brand in een pand van bezorgservice Thuisbezorgd in de Piet Heinstraat in Den Haag is zondagochtend veel schade ontstaan aan onder meer bezorgfietsen. Hierdoor zijn veel restaurants die geen eigen bezorgers hebben zwaar gedupeerd. Zes woningen moesten worden ontruimd, maar er raakte niemand gewond.

De brand brak volgens de brandweer uit rond 8.30 uur. De brandweer heeft extra personeel en materieel laten komen, omdat er boven het brandadres meerderen woningen ontruimd moesten worden. De brand was snel geblust. Bij deze brand zijn veel elektrische fietsen betrokken en uit voorzorg heeft de brandweer alle accu's uit de fietsen verwijderd.

Vanwege de weersomstandigheden kwamen er meerdere ambulances, maar die hoefden niet ingezet te worden. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen supermarkt.

De brandweer heeft de bovengelegen woningen daarna gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke brandgassen, maar dat bleek niet het geval, zodat de bewoners weer terug konden keren naar hun woningen.

De brand is vermoedelijk ontstaan in de accu van een van de bezorgfietsen. De schade aan de fietsen en aan het pand is groot.