De HTM heeft in de nacht van zaterdag op zondag de Pekeltram in Den Haag ingezet om sneeuw van de tramrails te krijgen. Het geel-grijze voertuig is een oude reizigerstram die speciaal is omgebouwd om pekel over de rails te strooien.

De vertrouwde rood-beige kleur van de speciale HTM-tram is aangepast om te voorkomen dat reizigers toch willen instappen om een rondje mee te rijden. Geen stoeltjes of ov-chippoortjes, maar grote pekeltanks sieren de binnenkant van de Pekeltram.

Het zout dat over de rails wordt gestrooid, moet er voor zorgen dat de echte trams ondanks sneeuw en ijzel, gewoon kunnen blijven rijden de komende dagen.