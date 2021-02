Een groep van gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire gaan zaterdag in Den Haag in gesprek met onder anderen demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Rutte, minister Wopke Hoekstra (Financiën) en Van Huffelen gingen zaterdag in gesprek met een groep slachtoffers van de toeslagenaffaire in het Catshuis. De gedupeerden hadden in januari al een uitnodiging ontvangen.

Naar aanleiding van een open brief die door een van de gedupeerden was gepubliceerd in Trouw, werden zij uitgenodigd om met de politici te praten. In deze brief eisten de ouders een snelle compensatie.

Tachtig slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire hebben woensdag aangifte gedaan tegen Rutte. Volgens de advocaat van de slachtoffers gaat het om drie ambtsmisdrijven.