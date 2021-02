De Haagse wethouder Hilbert Bredemijer (Onderwijs) roept scholen en leraren op om klaslokalen goed te ventileren. Ook raadt hij schoolbesturen aan om CO2-meters te gebruiken om de ventilatie te bevorderen.

De wethouder ziet graag dat scholen maatregelen nemen voor een goede ventilatie, zo schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. "Dit is een verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar het college ziet het als taak om daarin te faciliteren en stimuleren", aldus Bredemeijer.

Volgens Bredemeijer is dat nu belangrijk omdat de scholen maandag weer open mogen en er nog steeds sprake is van een hoge besmettingsgraad.

Uit onderzoek bleek afgelopen zomer dat 8 procent van de onderzochte scholen in Den Haag niet voldeed aan de ventilatie-eisen. De wethouder zegt tevreden te zijn met deze cijfers. Volgens hem heeft de subsidieregeling van 2009 tot 2016 positief bijgedragen aan het ventileren van scholen.

Het college gaat in de gaten houden of schoolbesturen actie ondernemen als de ventilatie niet op orde is.