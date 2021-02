De plotseling gezonken terrasboot Café de Pakschuit van Corine Ammerlaan in Den Haag is weer boven water. Experts doen onderzoek, maar voorlopig is het nog niet duidelijk waardoor de boot vorige week dinsdag in de gracht zonk.

Experts hebben doordat de boot weer boven water is de gelegenheid gehad om de boot grondig te inspecteren, maar waarom het schip vorige week plotseling was gezonken, is nog niet duidelijk. Ammerlaan wacht nog op de uitslag van het onderzoek. "Het kan zomaar zijn dat er alsnog een nieuwe boot moet komen."

Vaste klanten, familieleden en buurtbewoners wilden niet dat Ammerlaan en haar bekende drijvende terras zouden "verzuipen" en zijn haar massaal te hulp geschoten door een crowdfunding op te starten.

De actie was een doorslaand succes. Binnen no-time was het streefbedrag van 37.500 euro gehaald, maar of dat genoeg is, is nog even de vraag. "Zelfs nu het streefbedrag is gehaald, moeten we nog kijken of het lukt. Het kan ook zomaar zijn dat de boot het water uit moet of dat er zelfs een nieuwe moet komen. Dan liggen de kosten een stuk hoger. De kosten voor een goede tweedehands boot beginnen bij 60.000 euro, maar dat is minimaal."

De teller van de inzamelingsactie stond donderdagmiddag, ruim een week nadat de actie is gestart, op 47.665 euro. Dat is ruim 10.000 euro hoger dan het streefbedrag.