De 62-jarige Marianne H. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het doodsteken van haar man. Dat gebeurde in november 2017.

Het 59-jarige slachtoffer, de bekende Haagse marktkoopman Olaf Muller, werd in hun huis in Den Haag meerdere keren met een mes gestoken. Hij wist nog naar buiten te lopen maar overleed op de galerij.

Volgens H. werd ze al langere tijd mishandeld door haar man, met wie ze bijna dertig jaar samen was, zeker als hij dronken was. De fatale avond was "erger dan normaal", verklaarde ze tijdens de zitting twee weken geleden. Ze hadden beiden stevig gedronken. Op 30 november 2017 werd ze op bed gesleurd, geslagen en gebeten in haar neus. Ze haalde een broodmes uit de keuken en stak haar man daarmee meerdere malen in zijn borst.

Volgens het hof in Den Haag heeft de vrouw zich met haar handelen niet verdedigd tegen de eerdere mishandeling, maar de confrontatie opgezocht.