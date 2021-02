In een woning aan de Beukstraat in Den Haag zijn donderdagmiddag twee lichamen aangetroffen. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie heeft een groot gedeelte van de straat afgezet en doet onderzoek in de woning. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het is nog onduidelijk of het hier om een ongeluk of een misdrijf gaat. De forensische opsporing is ook aanwezig, de rechercheurs doen onderzoek in en bij de woning.

Het was even na het middaguur een drukte van jewelste op de Beukstraat. Er waren veel hulpdiensten opgetrommeld voor een incident in een woning. Er werden meerdere brandweervoertuigen, vijf ambulances en de officier van dienst geneeskundig en de traumahelikopter met het traumateam uit Amsterdam opgeroepen.

De traumahelikopter werd even later weer geannuleerd.