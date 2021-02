De Haagse Sport Centrale en discotheek PIP op de Binckhorst in Den Haag zijn twee van de 150 nieuwe stemlocaties bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Vanwege de coronamaatregelen heeft de gemeente voor 150 nieuwe locaties moeten zorgen.

Die zijn hard nodig omdat andere locaties te klein of niet beschikbaar zijn. Vanwege de coronamaatregelen moeten de stemlocaties een minimale oppervlakte van 60 m2 hebben. Ook locaties zoals verzorgingstehuizen worden bij deze verkiezingen geschrapt.

De Haagse Sport Centrale, een grote nieuwe skatehal bij de Laakhavens en PIP, discotheek op de Binckhorst, zijn de meeste bijzondere nieuwe locaties.

In totaal heeft Den Haag 260 stembureaus verspreid over de stad. Dat zijn er zes meer dan de vorige keer. Om voor een goede verdeling te zorgen zet de gemeente ook tien tenten in.

Ook zijn er dit jaar meer mensen nodig om te helpen op de stembureaus: 5500. Dat zijn er ongeveer tweeduizend meer dan vier jaar geleden. Het grootste deel van die vacatures was binnen enkele uren na de start van de inschrijving vervuld. Op dit moment zoekt de gemeente nog ongeveer vijfhonderd vrijwilligers.