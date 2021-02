Een persoon is woensdagavond laat gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Cartesiusstraat in Den Haag. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Meerdere hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, werden opgeroepen om het slachtoffer bij te staan. Het ambulancepersoneel besloot niet op de komst van het traumateam te wachten vanwege de ernst van de verwondingen van het slachtoffer en heeft deze met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Over de toedracht van de steekpartij is nog veel onduidelijk. De recherche en medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) hebben nog enkele uren onderzoek gedaan in de woning.