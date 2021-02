Een negentienjarige influencer uit Den Haag is woensdag veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Hij zou op de dag van de rellen in Eindhoven en Amsterdam zijn volgers hebben opgeroepen om naar het Hobbemaplein in Den Haag te komen.

De verdachte plaatste op 24 januari een bericht op sociale media waarin hij verwees naar de ongeregeldheden in andere steden diezelfde dag. Ook in de Schilderswijk ontstonden de avond van 24 januari rellen. Er werden vuurtjes gestookt, fietsen en scooters werden verbrand en de ruiten van een wooncentrum voor verstandelijk gehandicapten werden kapot geslagen.

De verdachte heeft aangegeven dat hij zijn volgers alleen heeft opgeroepen om vreedzaam te demonstreren. De officier van justitie eiste woensdagavond een gevangenisstraf van twee maanden.