Drie overvallers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een woning aan het Arnold Spoelplein in Den Haag binnengedrongen. De bewoner is door de mannen vast gehouden.

"Toen hij ging kijken, stonden er drie mannen die vervolgens het raam openden en de woning binnengingen", zegt een woordvoerder van de politie. "De drie daders hebben de bewoner vastgepakt, waarop de bewoner heeft geschreeuwd." De overvallers besloten niet te blijven en verlieten direct de woning.

Een omwonende zag kort daarna drie donker geklede mannen met gezichtsbedekking wegrennen en schakelde de hulpdiensten in. Rechercheurs hebben onderzoek gedaan naar sporen rondom de woning.

De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. De politie roept getuigen op zich te melden.