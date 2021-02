Een 28-jarige man zonder vaste verblijfplaats is maandagavond aangehouden in verband met een woninginbraak aan de Van Alkemadelaan in Den Haag, meldt de politie dinsdag.

Bij de politie kwam maandag rond 20.45 uur een melding binnen over een poging tot woninginbraak aan de Van Soutelandelaan in Den Haag.

"De bewoner hoorde het inbraakalarm afgaan en zag kort daarna iemand wegfietsen", laat de politie dinsdag weten. Hij belde 112 en gaf een duidelijk signalement door.

Om 21.35 uur kwam er een melding over woninginbraak op de Van Alkemadelaan binnen. "Doordat er ook bij deze inbraak een duidelijk signalement bekend was, kon de politie een verdachte in de omgeving aanhouden."

De politie doet onderzoek naar de inbraken en een eventueel verband met eerdere inbraken in de wijk. Getuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden.