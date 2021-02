In hoger beroep is een achttienjarige Hagenaar dinsdag veroordeeld tot 21 maanden cel voor de dood van een 38-jarige man in de Haagse wijk Groente en Fruitmarkt. De destijds zeventienjarige jongen, die geen verplichte jeugd-tbs krijgt, bracht op 8 augustus met een mes de fatale steekwonden toe.

Naast zijn straf moet de man uit Den Haag verplicht een behandeling ondergaan. In tegenstelling tot wat de Haagse rechtbank eerder vonniste, hoeft hij niet achter gesloten deuren behandeld te worden.

De man zag vanuit zijn slaapkamer een ruzie tussen de overbuurman en een voor hem onbekende man. Later bleek het om de zoon van de overbuurman te gaan. Hij sprong ertussen, gaf de onbekende man een klap en liep hierna weer terug naar huis.

De man liep hem scheldend achterna, maar deed fysiek niets. Daarna ontstond een woordenwisseling tussen de moeder van de dader en de man. Hierop liep de Hagenaar met een mes weer naar buiten en bracht de fatale steekwonden toe. Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat er geen sprake was van zelfverdediging of noodweer, omdat zijn moeder in gevaar zou zijn.

De jongen werd meteen gearresteerd. In mei zitten zijn 21 maanden celstraf er al op. Daarna gaat hij bij familie wonen. De rechter legde hem ook een gebiedsverbod op voor de plek waar de man overleed. Omdat dit op straat voor zijn huis was en zijn moeder daar nog steeds woont, is het ouderlijk huis eveneens verboden gebied.