Mustaf S. heeft in hoger beroep 11,5 jaar celstraf opgelegd gekregen. De man wordt schuldig bevonden aan doodslag. In april 2018 schoot hij de zeventienjarige Azad dood in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

In 2019 werd Mustaf S. al veroordeeld tot twaalf jaar celstraf voor doodslag. De rechters en het Openbaar Ministerie (OM) hadden al vastgesteld dat er geen sprake was van opzet. De verdachte zou in een opwelling hebben gehandeld.

Een filmpje van het fatale incident circuleerde daarna op sociale media. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd na een week tijdens een verkeerscontrole opgepakt.

S. ging tegen dit vonnis in beroep omdat in vergelijkbare zaken lagere straffen zouden zijn opgelegd, aldus zijn advocaat. Het gerechtshof, dat S. ook schuldig bevindt aan doodslag, heeft de strafmaat uiteindelijk bijgesteld naar 11,5 jaar cel.