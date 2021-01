Een scooterrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt na een botsing met een auto op de Erasmusweg in Den Haag. Het slachtoffer werd op een vacuümmatras gefixeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De auto en scooter knalden op elkaar op de kruising met de Anna Bijnslaan. De kruising is afgesloten.