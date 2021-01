Negenduizend zorgmedewerkers hebben inmiddels hun eerste coronavaccin toegediend gekregen in de prikstraat bij het ADO-stadion. Deze week moeten ook 140 negentigplussers de inenting krijgen. GGD Haaglanden zou wel sneller kunnen, maar er zijn simpelweg niet meer vaccins.

"De beschikbaarheid van vaccins is bepalend voor het maximum per dag waarmee we kunnen inenten", licht een woordvoerder van de GGD toe. "Wanneer er meer vaccins beschikbaar zijn, kunnen we verder opschalen."

In totaal komen dertienduizend zorgmedewerkers hun prik halen bij GGD Haaglanden. Zo'n 70 procent heeft die inmiddels gekregen. Vanaf komende maand moeten ze hun tweede dosis halen. Intussen worden ook de oudste inwoners van de regio gevaccineerd. Het gaat om de mensen die zelf of onder begeleiding naar de GGD-locatie kunnen komen.

De priklocatie bij het voetbalstadion is elke dag in bedrijf van 8.00 uur tot 20.00 uur. Een tweede plek om meer mensen te kunnen inenten, is inmiddels ook bekend. Dat wordt vanaf 8 februari het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. Die zal aanvankelijk van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend zijn.

Toch lijkt het, ook nu er nog op één plek geprikt wordt, soms rustig in de vaccinatiestraat. "We plannen de afspraken zo in, dat er een goede doorloop is", zegt de woordvoerder. "Juist om contacten met anderen te vermijden." Net als met de uitbreiding van de teststraten, moet ook het aantal plekken waar gevaccineerd wordt verder uitgebreid worden.