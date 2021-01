Coronavaccins kunnen vanaf 8 februari ook in het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag toegediend worden. Dit wordt de tweede priklocatie in Den Haag.

Vanaf 11 januari werd er al gevaccineerd bij het stadion van ADO Den Haag. Die locatie is in eerste instantie vooral bedoeld voor mobiele ouderen van 85 jaar en ouder. Later zullen ook andere doelgroepen op deze plek ingeënt kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de tweede priklocatie begint met maximaal 300 prikken per dag. Dit moet oplopen tot maximaal 1000 vaccinaties per dag. Echter, kan dit aantal niet meer gehaald worden omdat daar niet genoeg vaccins voor zijn.

Hoewel het voormalige ziekenhuis aan de Sportlaan begin 2021 officieel is gesloten, gaat het gebouw gebruikt worden voor vaccineren.