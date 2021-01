De terrasboot van het populaire café de Pakschuit aan de Dunne Bierkade in Den Haag is dinsdagochtend gezonken. Om de boot van eigenaar Corine Ammerlaan weer op te knappen is een crowdfunding gestart. Inmiddels is er al 23.500 euro opgehaald.

Hoe de terrasboot precies is gezonken, is nog niet duidelijk. Om de boot weer leeg te pompen, te onderzoeken en te repareren is 37.500 euro nodig.

Het geld dat tot nu toe is binnengehaald is allemaal gedoneerd door mensen die willen helpen om de reparatie van de terrasboot te bekostigen. De crowdfunding loopt nog steeds.