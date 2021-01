De politie is in de nacht van woensdag op donderdagavond een woning in de Vuursteen in Den Haag binnengevallen. De bewoner had een leverancier van lachgas met de mes bedreigd. Een persoon is aangehouden.

De verdachte had een lachgas leverancier met een mes bedreigd in een poging om het te beroven.

Toen de politie de woning met een hondenbrigade binnenviel, probeerde de verdachte via het dak te ontsnappen. De man werd direct aangehouden en werd meegenomen naar het bureau.