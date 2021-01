De man die vorig jaar in een woning aan de Vrederustlaan in Den Haag zijn vrouw wurgde, deed dat, "omdat hij zijn vierjarige dochtertje tegen haar mishandelingen wilde beschermen" . Dat is wat zijn advocaat woensdagochtend in de rechtbank van Den Haag vertelde.

Het incident speelde zich in oktober af in een hoge flat boven de winkels aan de Vrederustlaan. Bijna een week na de dood van de vrouw wisten medeflatbewoners nog steeds niet dat ze overleden was.

De echtgenoot, de 49-jarige Abbas J., belde zelf naar de politie. Hij werd opgepakt. Al maandenlang zou zijn vrouw stelselmatig hun dochter mishandelen. Hij kon daar geen oplossing voor bedenken, zegt zijn advocaat.

Hij had al met zijn zus een bezoek aan de huisarts gebracht en daar foto's van blauwe plekken bij het meisje laten zien. De arts constateerde dat er meer voor nodig was om dat te bewijzen.

Naar de kinderbescherming bellen, durfde hij niet, uit angst zijn dochter kwijt te raken doordat ze dan uit huis geplaatst zou worden. Zijn vrouw confronteerde hij met zijn vermoedens, maar ook dat bracht geen oplossing.

OM: 'Geen enkel bewijs voor mishandelingen door zijn vrouw'

Het Openbaar Ministerie (OM) gelooft echter niets van het verhaal van de verdachte. Voor de mishandelingen is geen enkel bewijs, stelt de officier van justitie. De rechtbank wil ook de komende maanden een aantal vragen beantwoord zien.

Deze vragen gaan onder meer over een telefoongesprek dat de verdachte in de gevangenis zou hebben gevoerd. Daarin zou gesproken zijn over een "complot", beraamd door zijn zus en twee anderen en "dat zijn moeder de volgende is die opgeruimd moet worden". De rechtbank vraagt zich af wat dat betekent nu hij zijn zus beschuldigt van misbruik van zijn dochter.

De familieleden van het slachtoffer zegt dat zij het beeld dat de verdachte van haar schetst, totaal niet herkennen. "De broer en moeder van het slachtoffer vertelden dat hun zus en dochter een liefdevolle moeder was", aldus hun advocaat.