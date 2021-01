Een bouwvakker heeft dinsdagochtend een hennepkwekerij in de Zaanstraat in Den Haag aangetroffen.

De planten stonden in een garagebox. In hetzelfde pand werd even later nog een ruimte gevonden met daarin een hennepkwekerij.

Agenten doen momenteel onderzoek in de garagebox. Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de planten weg te halen.