In een woning aan de Meppelweg in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een brand uitgebroken. De bewoners van de woning moesten door de brandweer uit het huis gehaald worden en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie personen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan in de woning op de derde etage van de portiekflat. Bewoners van de omliggende huizen wisten zelf naar buiten te komen. De bewoner van de woning die in brand stond, moest door de brandweer uit huis gehaald worden.

Nadat de brandweer de woningen had geventileerd, konden de bewoners weer terug. Het brandadres is tijdelijk onbewoonbaar.