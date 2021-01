De horecazaken en winkels in het centrum van Den Haag hebben dinsdagavond hun panden extra goed afgesloten vanuit angst voor mogelijke rellen. Ook worden stoelen en tafels zo veel mogelijk binnen gezet.

Zo heeft restaurant Jamey Bennett op de Plaats de ingang van de zaak gebarricadeerd. Bij de naastgelegen kledingwinkel werd door winkelpersoneel voor het pand overlegd hoe de deuren het beste afgesloten konden worden. De rest van het plein is een grote bouwput, daar wordt ondertussen gewerkt aan de bestrating.

Ook de Grote Markt en het Plein wordt sinds dinsdagmiddag leeg geruimd. Parasols en meubilair wordt zo veel mogelijk binnen opgeslagen. "Voor de zekerheid", zegt het personeel. Banken die niet meer binnen passen, worden opgestapeld.

Op sociale media circuleren dinsdag diverse oproepen om opnieuw te demonstreren op verschillende plekken in Den Haag. De politie waarschuwt dat het oproepen tot rellen alleen al strafbaar is.

De schrik zit er goed in na maandagavond toen het opnieuw onrustig was Den Haag. In de omgeving van het Hobbemaplein in de Schilderswijk braken rellen uit na een nieuwe oproep op sociale media om te demonstreren tegen de avondklok. De politie was massaal uitgerukt en heeft meerdere aanhoudingen verricht.

Minister-president Mark Rutte heeft dinsdag vanwege de rellen een bezoek gebracht aan de Schilderswijk in Den Haag. Hij ging onder meer langs bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten.