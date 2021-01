Twee katten zijn dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een brand in een woning aan de Mient in Den Haag. De bewoners wisten zelf met een cavia uit de woning te komen.

De brand brak rond 13.30 uur uit in de keuken van het huis op de tweede etage. Vanuit de wijde omgeving waren rookwolken te zien die afkomstig waren van de vlammen in de woning. Toen de brandweer in de straat was, stonden de bewoners al buiten. Een vrouw werd door de ambulance nog nagekeken.

Door de inzet van de brandweer vervielen de haltes van bus 21 van de Thorbeckelaan tot en met de Laan van Eik en Duinen. De bus moest omrijden.

De ondergelegen woning liep waterschade op.