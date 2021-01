De Rotterdamsebaan gaat op 12 februari officieel open voor verkeer. Eigenlijk zou de baan in juni al open gaan, maar vanwege (technische) problemen is dit uitgesteld.

In 2014 is de bouw van de Rotterdamsebaan begonnen. Deze nieuwe snelweg, van zo'n 4 kilometer, loopt van knooppunt Ypenburg tot de Binckhorst en moet ervoor zorgen dat het minder druk wordt op de Utrechtsebaan. De Boogie Woogietunnel van 1,6 km onder de Vliet door is een onderdeel van deze weg.

De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt Ypenburg. Vanaf de A4 en A13 rijd je de Rotterdamsebaan op via de Laan van Delfvliet. Vervolgens loopt de weg onder knooppunt Ypenburg door richting de Vlietzoom.

Ook kun je vanaf de Laan van Hoornwijck de Rotterdamsebaan op rijden. Bij golfbaan Leeuwenbergh verdwijnt de weg onder de grond. Dan rij je dus door de Victory Boogie Woogietunnel. Op de Binckhorst komt de Rotterdamsebaan weer boven de grond bij de Zonweg. Daar sluit de weg aan op de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg.

Het openingsfeest van de Rotterdamsebaan is op 5 februari om 15.00 uur en vindt online plaats. De online opening is te volgen via: Rotterdamsebaan.nl