Op verschillende plekken in de Haagse regio is de politie met veel agenten aanwezig na oproepen op sociale media om opnieuw te demonstreren tegen de avondklok. Er zijn onder meer oproepen om opnieuw naar het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk te komen, maar ook naar het Jonckbloetplein in Laakkwartier en het Burgemeester Woutersplein in Monster.

Op het Hobbemaplein in Den Haag lopen de buurtvrijwilligers van de Schilderswijk in de omgeving rond om te voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. Net als zondagmiddag werd maandag op sociale media een oproep gedaan om naar het Hobbemaplei te komen.

De buurtvrijwilligers willen criminaliteit en overlast in de buurt beperken. Door de straat op te gaan maandagavond proberen zij te voorkomen dat het weer zo uit de hand loopt als zondagavond. Ook een paar agenten houden de omgeving in de gaten en ondersteunen waar nodig de buurtvrijwilligers. Jongeren die naar het plein gekomen zijn, worden aangesproken en gevraagd om naar huis te gaan.

Op het Jonckbloetplein in Laakkwartier heeft een groep jongeren gehoor gegeven aan de oproep. Volgens calamiteitensite District8 weigeren de jongeren om weg te gaan. De politie is aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. Ook op het Burgemeester Woutersplein in Monster worden mensen die op straat verzamelen verzocht om naar huis te gaan.

De angst is dat het de komende dagen of zelfs weken onrustig blijft met protesten tegen de avondklok. Zondagavond braken er rellen uit in de Haagse Schilderswijk. Na een oproep op sociale media om in Den Haag te gaan demonstreren tegen de avondklok verzamelden zich rond 20.00 uur een groep van tweehonderd personen rond het Hobbemaplein in Den Haag.