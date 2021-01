Het is maandagavond opnieuw onrustig in de omgeving van het Hobbemaplein in de Haagse Schilderswijk na een nieuwe oproep op sociale media om te demonstreren tegen de avondklok. De politie is massaal uitgerukt en heeft al meerdere aanhoudingen verricht.

Op sociale media werd maandag net als zondag een oproep gedaan om naar het Hobbemaplein in Den Haag te komen en daar heeft een grote groep gehoor aan gegeven. Er zijn veel jongeren op de been en er is ook meerdere keren vuurwerk afgestoken.

De politie is in groten getale aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. Volgens verschillende calamiteitensites zijn er al meerdere mensen aangehouden. "Op de Hobbemastraat heeft de politie hard in moeten grijpen", laat District8 weten. De omgeving is inmiddels afgesloten voor verkeer en agenten zijn druk bezig om de straat leeg te vegen.

De angst is dat het de komende dagen of zelfs weken onrustig blijft met protesten tegen de avondklok. Zondagavond braken er rellen uit in de Haagse Schilderswijk. Na een oproep op sociale media om in Den Haag te gaan demonstreren tegen de avondklok verzamelden zich rond 20.00 uur een groep van tweehonderd personen rond het Hobbemaplein in Den Haag.