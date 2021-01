De politie in Den Haag gaat op zoek naar de relschoppers die zondagavond in de Schilderswijk voor onrust hebben gezorgd, maar nog niet konden worden aangehouden. De recherche roept daarvoor iedereen op foto's en video's van de rellen in te sturen.

Bij de ongeregeldheden zondag in de Schilderswijk waren zo'n tweehonderd personen aanwezig. Ze verzamelden zich rond 20.00 uur na een oproep op sociale media.

De politie moest het ontzien. Toezichthoudende agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen en een motorrijder werd belaagd. Bovendien werden twee auto's in brand gestoken. Daarnaast sloegen vandalen de ruiten in van buurthuis het Karmijn aan de Vaillantlaan.

De Mobiele Eenheid greep rond 21.00 uur in en veegde de straten schoon. Rond 21.30 uur was de rust wedergekeerd. De politie meldt dat er al drie personen zijn aangehouden: twee personen voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en één persoon voor het gooien van vuurwerk.