De mobiele eenheid (ME) moest zondagavond uitrukken, omdat er rellen waren op de Hobbemastraat in Den Haag. Scooters werden in brand gestoken en fietsen werden op een vuurstapel gegooid. Ook zijn agenten met vuurwerk bekogeld. Tot dusver heeft de politie geen aanhoudingen gedaan.

Op sociale media was een oproep gedaan om te verzamelen op de Hobbemastraat. Rond 19.30 uur hadden ongeveer honderd jongeren zich verzameld.

Door het vuur dat was aangestoken op straat, was het verkeer ontregeld. Volgens calamiteitensite District8 zijn bussen van de ME en agenten ook met tegels bekogeld.

De jongeren vernielden ook de ramen van een bijliggend buurthuis. "Wij hebben opgetreden om de openbare orde te herstellen", meldt een woordvoerder van de politie. "Er werd onder meer zwaar vuurwerk gegooid, ook naar agenten."

Later werd het ook onrustig in andere Haagse wijken. In Laak werd een geparkeerde auto in brand gestoken op het Alberdingk Thijmplein. De brandweer had het vuur snel onder controle. Naast het voertuig werd een vuurwerkpot gevonden. Op het Goeverneurplein werd een mobiele bouwkeet in brand gestoken.