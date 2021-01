De brandweer moest zaterdagavond, rond 23.30 uur, uitrukken voor een keukenbrand in een portiekwoning aan de Linnaeusstraat in Den Haag. Het vuur was snel onder controle, aldus de brandweer.

De bewoner was bij aankomst van de brandweer al buiten en is later in verband met het inademen van rook ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning was nog een kat aanwezig, het beestje is door de brandweer in veiligheid gebracht.

De brand is snel geblust en was rond middernacht onder controle. Het portiek met vier woningen is uit voorzorg ontruimd. Salvage is gevraagd de bewoners te ondersteunen bij de schadeafhandeling.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.