Een scooter is zaterdagavond in vlammen opgegaan. Dit gebeurde net na ingang van de avondklok aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag.

Enkele minuten voor 21.00 uur werd de brand gemeld. De brandweer kon de brand snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de scooter volledig in vlammen opging. Er is enkel een verkoold geraamte van het voertuig over.

Een paar meter verderop, in dezelfde straat, moest de brandweer rond hetzelfde tijdstip ook een hoopje afval dat in vlammen stond blussen. Deze brand had de brandweer snel onder controle.

De oorzaak van de twee branden zijn vooralsnog onbekend.