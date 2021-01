De Koninklijke Marechaussee (KMAR) stond zaterdagavond klaar om bijstand te verlenen aan de politie in verschillende delen van het land in verband, met het ingaan van de avondklok. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, was die hulp niet nodig in Den Haag.

Recticifatie: Door een ongelukkige wisseling van (grammaticale) tijden stond in een eerdere versie van dit bericht vermeld dat twee pelotons van de KMAR zaterdagavond werden ingezet in Den Haag. Die indruk werd versterkt door de kop. Dit was onjuist. Volgens een woordvoerder van de politie was de KMAR paraat voor eventuele verzoeken om bijstand, maar kwamen de bewuste eenheden niet in actie in Den Haag. De kop en de inhoud van het bericht zijn aangepast.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft om die bijstand gevraagd in verband met het waarborgen van de politiecapaciteit. Ook in Amersfoort en Eindhoven staat de Koninklijke Marechaussee paraat om de politie te ondersteunen, mocht dat nodig zijn. Niet alleen zaterdagavond, maar ook zondag- en maandagavond.

De bijstandseenheden kunnen bijspringen ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde en voor aanvullende werkzaamheden in verband met de avondklok. Het is volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag niet zo dat de pelotons door de stad gaan surveilleren. Ze worden opgeroepen bij calamiteiten. "De KMAR is op verzoek beschikbaar om de politie bij te staan."