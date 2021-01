De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond met twee pelotons bijstand geleverd aan de Haagse politie. Zij zijn er om te zorgen dat iedereen zich aan de avondklok houdt, die zaterdagavond om 21.00 uur is ingegaan.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft om die bijstand gevraagd in verband met het waarborgen van de politiecapaciteit. Ook in Amersfoort en Eindhoven staat de Koninklijke Marechaussee paraat om de politie te ondersteunen, mocht dat nodig zijn. Niet alleen zaterdagavond, maar ook zondag- en maandagavond.

De bijstandseenheden kunnen bijspringen ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde en voor aanvullende werkzaamheden in verband met de avondklok. Het is volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag niet zo dat de pelotons door de stad gaan surveilleren. Ze worden opgeroepen bij calamiteiten. "De KMAR is op verzoek beschikbaar om de politie bij te staan."