Tientallen demonstranten protesteren zaterdag voor de vrijlating van de Russische oppositieleider Alexei Navalny bij de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg in Den Haag.

In Russische steden protesteren ook duizenden mensen voor vrijlating van Navalny. Op verschillende plaatsen in Rusland zijn meer dan 230 mensen bij de protesten aangehouden. In zeker 65 steden staan pro-Navalny-demonstraties gepland.

In Den Haag zijn er tientallen mensen op de been. Er liepen ook een aantal mensen die tegen Navalny zijn. Zij hadden borden bij zich met daarop: "Navalny is criminal". Zij gingen al snel weer weg.

Een Russische rechtbank heeft maandag bepaald dat Navalny dertig dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven, omdat hij voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij was net teruggekeerd uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging die hij in Rusland had opgelopen.