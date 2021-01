Een 38-jarige vrouw is zaterdagochtend om het leven gekomen door steekwonden in een woning aan de Roggeveenstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft twee personen die zich in de buurt ophielden, aangehouden.

Het gaat om twee 22 en 58-jarige mannen uit Den Haag. De politie onderzoekt of de twee aangehouden mannen ook daadwerkelijk iets met het incident te maken hebben.

De hulpdiensten werden rond 10.15 uur gealarmeerd. Ook een traumateam en een traumahelikopter werden opgeroepen. Toegesnelde hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen.

In de woning werd ook een hond aangetroffen. Het dier is overgebracht naar de dierenopvang.