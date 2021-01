Een persoon is zaterdagochtend om het leven gekomen door steekwonden in een woning aan de Roggeveenstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier. De politie heeft twee personen die zich in de buurt ophielden, aangehouden. Of het om een misdrijf gaat, wordt onderzocht.

De hulpdiensten werden rond 10.15 uur gealarmeerd. Ook een traumateam en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De politie gaat onderzoeken of de twee aangehouden personen ook daadwerkelijk iets met het incident te maken hebben.